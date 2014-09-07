İtalya’da zafer Hamilton’un



Formula 1'de sezonun 13'üncü yarışı olan İtalya Grand Prix'si Mercedes pilotlarının üstünlüğüyle sona erdi. Monza pistindeki yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanırken takım arkadaşı Nico Rosberg iki kez yaptığı frenleme hatası sonrası ikincilikle yetindi.

Williams-Mercedes pilotu Felipe Massa üçüncü olarak bu sezon ilk kez podyum gördü. Massa'nın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise dördüncülükte yer aldı. Son dünya şampiyonu Red-Bull pilotu Sebastian Vettel takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya bir kez daha geçilerek altıncı oldu.

Sezonun bir önceki yarışında Gümüş Ok pilotlarının Belçika'nın Spa pistindeki çarpışmalarınının ardından Hamilton yarış dışı kalmış, Rosberg ise kaza nedeniyle eleştirilmişti. Hamilton temmuz ayı başından bu yana ilk zaferini elde etti. Altıncı sezon galibiyetine ulaşan Hamilton genel klasman lideri Rosberg'in 22 puan gerisinde yer aldı.

Rosberg'in hatası Hamilton'a yaradı

Yarışa ilk cepten başlayan Hamilton start sırasında yaşadığı teknik sorun nedeniyle liderliği takım arkadaşı Rosberg'e kaptırarak dört sıra birden geriledi. Yarışın ilerleyen turlarında önce Magnussen'i daha sonra Massa'yı geride bırakan Hamilton, takım arkadaşından da liderliği geri almakta zorlanmadı. Zira Rosberg frenleme hatasıyla şikanı iki kez kaçırınca Hamilton yeniden ilk sıraya yerleşti. Hızını yarış sonuna kadar koruyan Büyük Britanyalı pilot birinci olarak kariyerinin 28'inci yarış zaferine ulaştı.

Ferrari'nin şanssızlığı

Ferrari taraftarları ise evlerindeki yarışta hayal kırıklığı yaşadı. Fernando Alonso yarışa erken veda etmek zorunda kaldı. İki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot yaşadığı teknik sorun nedeniyle 29'uncu turda yarış dışı kaldı.

Formula 1'de sezonun 14'üncü yarışı olan Singapur Grand Prix'i 21 Eylül'de yapılacak.