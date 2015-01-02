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Dünya
Deutsche Welle

İtalya'da mülteci dramı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, denizde terk edilmiş halde sürüklenen bir gemide yaklaşık 400 mülteciyle karşılaştı. Geminin kontrolünü ele geçirmek için kurtarma operasyonu başlatıldı.

02 Ocak 2015 11:09


Sierra Leone bayraklı yük gemisinin liman kenti Leuca'nın yaklaşık 65 kilometre açığında seyrettiği bildirildi. Mürettebatı tarafından terk edildiği anlaşılan gemiye İtalyan sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle ulaştı.

Önceki gün yine İtalya'nın güneyinde denizde terk edilmiş halde sürüklenen bir başka gemi belirlenmiş, "Blue Sky M" isimli yük gemisinde bulunan yaklaşık 768 mülteci kurtarılmıştı.

İtalya medyasında yer alan haberlere göre, gemi mürettebatı tarafından otopilot moduna alındıktan sonra terk edilmişti.

Otopilot uygulaması, serdümen olmadan gemiyi istenilen rotada tutmak amacıyla kullanılıyor. İtalyan ekipler geminin kontrolünü ele geçirip rotasını değiştirerek büyük bir facianın önüne geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LeoneLeucaSky M34;Deutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/BÖ

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