İtalya'da hükümet krizi

İtalya'da Demokrat Parti lideri Matteo Renzi'nin,

Letta liderliğindeki geniş çaplı koalisyon

hükümetinden desteğini çekmesinin ardından, Başbakan Enrico Letta istifa kararı aldı.

Letta, “Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'yu yarın ofisini ziyaret edip istifamı sunmak istediğim

konusunda bilgilendirdim” şeklinde konuştu.

Letta bir süredir Demokrat Parti'nin lideri Matteo Renzi

ile anlaşmazlık içindeydi. Demokrat Parti

liderliğine kısa bir süre önce seçilen Matteo Renzi, bir süredir Letta hükümetinin gerekli reformları

yapmadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor ve bir değişim gerektiğini kaydediyordu.

Enrico Letta'nın istifa kararı, başbakanlık resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamayla

duyurulurken, istifa kararının Letta'nın partisi Demokrat Parti'nin bugün aldığı yönetim kurulu kararı

doğrultusunda olduğu belirtildi.

Letta liderliğindeki geniş çaplı koalisyon hükümeti, İtalya'da geçen şubat ayında yapılan genel

seçimlerden sonra güçlükle oluşturulmuştu. Yaklaşık 10 ay süren Letta hükümeti, geçen eylül

ayında iktidar ortağı Silvio Berlusconi'nin hükümete verdiği desteği çekmesiyle düşme tehlikesi

atlatırken, iki bakan da çeşitli nedenlerle istifa etmişti.

Renzi'nin yeni Başbakan olması bekleniyor.

