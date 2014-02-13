İtalya'da hükümet krizi

İtalya'da Demokrat Parti lideri Matteo Renzi'nin,
Letta liderliğindeki geniş çaplı koalisyon
hükümetinden desteğini çekmesinin ardından, Başbakan Enrico Letta istifa kararı aldı.
Letta, “Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'yu yarın ofisini ziyaret edip istifamı sunmak istediğim
konusunda bilgilendirdim” şeklinde konuştu.
Letta bir süredir Demokrat Parti'nin lideri Matteo Renzi
ile anlaşmazlık içindeydi. Demokrat Parti
liderliğine kısa bir süre önce seçilen Matteo Renzi, bir süredir Letta hükümetinin gerekli reformları
yapmadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor ve bir değişim gerektiğini kaydediyordu.
Enrico Letta'nın istifa kararı, başbakanlık resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamayla
duyurulurken, istifa kararının Letta'nın partisi Demokrat Parti'nin bugün aldığı yönetim kurulu kararı
doğrultusunda olduğu belirtildi.
Letta liderliğindeki geniş çaplı koalisyon hükümeti, İtalya'da geçen şubat ayında yapılan genel
seçimlerden sonra güçlükle oluşturulmuştu. Yaklaşık 10 ay süren Letta hükümeti, geçen eylül
ayında iktidar ortağı Silvio Berlusconi'nin hükümete verdiği desteği çekmesiyle düşme tehlikesi
atlatırken, iki bakan da çeşitli nedenlerle istifa etmişti.
Renzi'nin yeni Başbakan olması bekleniyor.