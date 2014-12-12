İtalya'da dev grev



İtalya'da bugün düzenlenen sekiz saatlik grev, kamusal hayatı felç etti. Özellikle toplu taşıma, tren ve havayolu seferlerinde aksamalar yaşandı. Okullar ve hastaneler kapalı kaldı.

50'den fazla kentte grevle eş zamanlı mitingler düzenlendi. Milano'da polis ve göstericiler arasında arbede çıktığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, hükümet ile sendikalar arasındaki gerginliğin ülke açısından iyi olmadığını belirtti.

Ülkenin iki büyük sendikası CGIL ve UIL demir ve havayolu seferlerinin yüzde 50'sinin, yakın mesafeli toplu taşıma seferlerinin ise yüzde 70'inin grev nedeniyle yapılmayacağını duyurmuştu. CGIL Sendikası Başkanı Susanna Camusso, “Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik. İstihdam yaratan bir politikaya ihtiyacımız var” dedi.

Roma'da grev nedeniyle otobüs ve metro seferlerinin iptal edilmesi, ayrıca kentte düzenlenen mitingler başkentte kaos yarattı.

“Böyle gitmez!” sloganıyla düzenlenen grevde, sendikalar Renzi hükümetinin istihdam piyasası reformlarına tepki gösterdi. İşçi temsilcileri, istihdam piyasasının esnekleştirilmesini ve işten çıkarmaların kolaylaştırılmasını öngören reform paketine karşı çıkıyor. İtalya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en ağır resesyon döneminden geçiyor. Ülkede gençler arasındaki işszilik yüzde 43 dolayında.