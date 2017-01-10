İtalya'da büyük hacker operasyonu

İtalya'da eski başbakanlar Matteo Renzi ve Mario Monti ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin de aralarında bulunduğu siyasetçi, bürokrat, bankacı, işadamı ve Katolik Kilisesi yetkililerinden oluşan binlerce kişinin elektronik posta hesaplarını hackleyerek kişisel ve kurumsal bilgilerini ele geçiren 'siber casusluk' şebekesi ortaya çıkarıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre başkent Roma'da yapılan operasyonda bir nükleer mühendis ile kız kardeşi gözaltına alındı.

Polisin açıklamasında gözaltına alınan iki kişinin kimlik bilgileri paylaşılmazken, iki kardeşin resmi ikametgahlarının Londra'da bulunduğu ancak Roma'da yaşadıkları belirtildi.

İtalyan basını ise bu iki kişinin 49 yaşındaki Maria Occhionero ile 45 yaşındaki kardeşi Giulio Occhionero olduğunu duyurdu.

Maria ve Giulio Occhionero'nun üst düzey finans çevrelerinde tanınan isimler oldukları belirtiliyor.

Occhionero kardeşlerin 'Eye Pyramid (Göz Piramidi) adlı bir zararlı yazılım vasıtasıyla yıllarca siber casusluk yaptığı, gizlice erişim sağladıkları e-posta hesaplarından hassas bilgileri ve stratejik verileri ele geçirdikleri iddia ediliyor.

İki kardeş, devletin güvenliğini ilgilendiren bilgileri ele geçirmek, bilgi sistemlerine izinsiz erişim ve yasadışı iletişim izlemekle suçlanıyor.

Zanlıların elde ettikleri bilgi ve belgeleri ABD merkezli veri sistemlerine kaydettikleri ve şebekenin ele geçirilmesi için Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun da (FBI) İtalyan güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı belirtiliyor.

Siber casuslukla ele geçirilen e-posta hesaplarındaki bilgilerin ne amaçla kullanıldığı ise henüz açıklanmadı. Bu konudaki soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.

Soruşturmayı yürüten siber polis biriminin başındaki Roberto Di Legami, Reuters ajansına yaptığı açıklamada "Onbinlerce e-posta hesabı hacklenmiş. Aralarında bankacıların, işadamlarının ve hatta Vatikan'daki kardinallerin bile hesapları var" dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de, bir mason locasının üyelerinin de şebeke tarafından izlendiği belirtildi.