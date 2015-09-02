İtalya sınırda kontrole başladı



Almanya'nın Bavyera eyaletine hafta başından bu yana 3 bin 500 dolayında sığınmacı ulaştı. Bavyera Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanı Emilia Müller, İtalya'nın Güney Tirol eyaletinden mevkidaşı Martha Stocker ile irtibata geçti. Bavyeralı Bakan, İtalyan yetkililerden sınırda kontrollere başlanmasını istedi. Güney Tirol eyalet yönetimi talebe olumlu yanıt verdi. Haziran ayında yapılan G7 Zirvesi sırasında sınırlarda alınan olağanüstü önlemler hatırlatılarak geçici de olsa benzer yöntemlerin uygulanabileceği belirtildi. İki ülke yetkililerin anlaşması doğrultusunda sığınmacıların Almanya istikametine geçişine de izin verilmeyecek.

Güney Tirol Eyaleti Başbakanı Arno Kompatscher, "Bavyera'nın sığınmacı kabulünde durumu yeniden kontrol altına almasını sağlamak amacıyla, birkaç günlüğüne 300 – 400 civarında sığınmacının spor salonlarında konaklamalarını sağlayacaklarını" açıkladı.

'Schengen paramparça'

Avusturya, bir kamyon kasasında sığınmacı oldukları belirlenen 71 kişinin cesedinin bulunması üzerine Macaristan sınırında tekrar kontrollere başlamıştı. Şüpheli araçların durdurulup tek tek arandığı uygulama, sınırda yer yer 30 kilometreye varan kuyruklara neden olmuştu. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, "Schengen Antlaşması'nın fiilen paramparça olduğunu" söyledi.

Budapeşte'de gergin bekleyiş

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de durum gerginliğini korumaya devam ediyor. 150 kadar gösterici Almanya'ya gitmelerine izin verilmemesini protesto etti. Gar çevresinde halen 2 bine yakın sığınmacı izin çıkmasını bekliyor. Macar yetkililer pazartesi günü sığınmacılara izin vermiş, ertesi gün kapıları yeniden kapatma kararı almıştı.

Ege'de can pazarı

Bodrum'dan İstanköy'e sığınmacı taşıyan iki bot battı. Türk sahil güvenlik ekipleri 5'i çocuk 1'i kadın toplam 12 cesedi denizden topladı. 15 kişi sağ kurtarıldı. Can simitli bazı sığınmacıların yüzerek kıyıya döndükleri belirtildi.

Yunan hükümetinin kiraladığı dev yolcu gemileri Ege adalarından sığınmacıları Pire'ye getirmeye devam ediyor. Midilli adasından dün akşamdan beri çoğunluğunu Suriyelilerin meydana getirdiği 4 bin 300 sığınmacı taşındı. Yunanistan'a bu yıl 160 binden fazla sığınmacı geldi.