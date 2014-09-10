İtalya moralli başladı



İtalya Brezilya’daki Dünya Şampiyonası’nda yaşadığı hayal kırıklığının ardından çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. ‘Gök Mavililer’ yeni teknik direktörü Antonio Conte yönetiminde Norveç’i Oslo’da 2-0 yendi. İtalya’nın EURO 2016 H grubu eleme maçındaki gollerini Simone Zaza (16.) ve Leonardo Bonucci attı (62.). İtalya’da Borussia Dortmund’un yeni transferi Ciro Immobile maça ilk 11’de başladı. İtalyanlar Dünya Kupası finallerinde gruplardan çıkamadan elenmişti.

H grubunun diğer mücadelesinde Hırvatistan Malta’yı 2-0’la geçerken zorlanmadı. Hırvatistan’ın gollerini Luka Modric (46.) ve Andrej Kramaric (81.) atarken, konuk takım Steve Borg’in ilk yarıda kırmızı kart görmesiyle (31.) uzun süre 10 kişi mücadele etti. Aynı grupta yer alan Alman teknik adam Berti Vogts yönetimindeki Azerbaycan sahasında Bulgaristan’a 2-1 yenildi. Konuk takım ilk yarıda Ilian Micanski ile öne geçerken (14.) Azerbaycan bu gole ikinci yarıda Dimitri Nazarov ile karşılık verdi (54.). Skorda dengeyi Bulgaristan adına bozan isim, bitime 3 dakika kala ikinci lig ekiplerinden Karlsruhe forması giyen Wensislav Hristov oldu (87.).

Hollanda ve Türkiye yenilgiyle başladı

Dünya Kupası üçüncüsü Hollanda, A grubundaki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Yeni teknik direktörü Guus Hiddink yönetiminde ‘Portakallar’ Prag’da Çek Cumhuriyeti’ne 2-1 mağlup oldu. Çekler Borek Dockal’ın golüyle öne geçerken (22.) Hollanda bu gole Stefan de Vrij ile karşılık verdi (55.). Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar ve Rafael van der Vaart’ın forma giymediği maçta Hollanda 90+1’inci dakikada Çek Vaclav Pilar’ın golüne engel olamadı.

Gecenin sürpriz sonuçlarından birini de İzlanda aldı. A grubu maçında Türkiye’yi ağırlayan İzlanda rakibini 3-0 yendi. Ay-yıldızlılarda Leverkusenli Ömer Toprak 59’uncu dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi takımın gollerini Dodi Bödvarsson (18.), eski Hoffenheimlı Gylfi Sigurdsson (76.) ve Kolbein Sigthorsson (77.) attı. Bu grubun diğer mücadelesinde Kazakistan ile Letonya golsüz berabere kaldı.

Ibisevic ve Bale ağları havalandırdı

B grubunda Bosna-Hersek sahasında ağırladığı Kıbrıs’a sürpriz bir şekilde 2-1’lik skorla kaybetti. Ev sahibi takım ilk dakikalarda Stuttgartlı Vedad Ibisevic’in golüyle (60.) öne geçmesine rağmen Dimitris Christofi'nin 2 golüne (45./73.) engel olamadı. Galler ise geriye düştüğü zayıf rakibi Andorra karşısında yıldız oyuncusu Gareth Bale'in golleriyle galibiyete ulaştı. Andorra 6'ncı dakikada Ildefonso Lima ile öne geçerken (6.) Real Madridli oyuncu 22 ve 81'nci dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Bu grupta oynanması gereken İsrail-Belçika karşılaşması Gazze'deki gergin durum nedeniyle 31 Mart 2015'e ertelenmişti.