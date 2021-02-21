İtalya'da dev maç: Milano derbisinde Inter, Milan ile karşılaşıyor

Serie A'nın 23. haftasında Inter ve Milan kozlarını Milano derbisinde paylaşacak.

Serie A'da geçen hafta Spezia'ya kaybeden Milan liderlik koltuğunu kaybetti. Inter ise rakibinin puan kaybı yaşadığı haftada Lazio'yu 3-1 yendi ve Milan'ı liderlikten etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4'ten naklen yayımlanacak.

Inter ligde çıktığı 22 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 50 puan toplayan Conte'nin öğrencileri ilk sırada bulunuyor.

Milan ise 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım 49 puanla ikinci sıraya yerleşti.

İlk 11'ler

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Türkiye BayrağıHakan Çalhanoğlu, Rebic, Ibrahimovic

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro Martinez, Lukaku