İtalya başbakanını arıyor

İtalya Başbakanı Matteo Renzi çarşamba akşamı görevinden resmen istifa etti. Renzi böylece pazar günü başarısız sonuçlanan anayasa referandumunun sorumluluğunu üstlendi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella perşembe akşamı bir geçiş hükümeti için müzakerelere başlayacak. Mattarella bugün İtalyan Parlamentosu'nu oluşturan iki meclisin başkanları ve selefi Giorgio Napolitano ile görüşecek. Cumhurbaşkanı yarın ve sonraki gün de siyasi grupların liderleriyle müzakerelerde bulunacak.

Başbakan Renzi'nin Cumhurbaşkanı'na istifasını sunduğu görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Merkez sol çizgideki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Renzi iki meclisli İtalyan Parlamentosu'nda güç dengesini Senato'dan Vekiller Meclisi'ne kaydırmak istemişti. İki meclisli parlamentodan geçen anayasa reformu referanduma takılmıştı.

Cumhurbaşkanı erken seçimlere sıcak bakmıyor

İtalya'da geçen yıl düzenlenen seçim yasası (Italicum) sadece Vekiller Meclisi için geçerli. Senato üyelerinin halk tarafından doğrudan seçimini kaldırmayı öneren tasarı ise referandumda reddedildi. Böylece ülkeyi yöneten iki meclisin farklı seçim yasalarına göre belirlendiği bir durum oluştu. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın seçim kanunu değişmediği müddetçe erken seçimlere gidilmesine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Renzi referandum sonucunun belli olmasının hemen ardından istifasını açıklamış, Cumhurbaşkanı kendisinden bütçe görüşmeleri sonuçlanana kadar görevde kalmasını istemişti. Senato'nun çarşamba günü hükümetin 2017 yılı için öngördüğü bütçe tasarısına onay vermesi üzerine Renzi de resmen istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı makamına çıkmadan önce partisinin oturumuna katılan Renzi "Kimseden korkumuz yok. Eğer diğer partiler seçimlere gitmek istiyorlarsa PD demokrasiden ve seçimlerden korkmaz” diye konuştu.

Sağ popülist Kuzey Birliği lideri Matteo Salvini ise "Ya derhal erken seçimler yapılır ya da sokaklara çıkarız” açıklaması yaptı. Salvini "Pazar günü oy kullanan 32 milyon insanla dalga geçemeyiz” diye konuştu.

Referandum öncesi yapılan anketlere göre PD erken seçimlerde yine birinci parti oluyor, Beppe Grillo'nun Beş Yıldız Hareketi de oylarını artırmış görünüyor.

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DPA, AFP / EC, GA