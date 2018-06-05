İtalya - Hollanda: 1 - 1

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek olan Dünya Kupası\'na gitmeye hak kazanamayan iki ülkenin karşılaşmasında İtalya, sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Juventus Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 67\'nci dakikada Simone Zaza kaydederken, Hollanda\'nın golü 88\'inci dakikada Nathan Ake\'den geldi. İtalya\'da 69\'uncu dakikada kırmızı kart gören Domenico Criscito takımını 10 kişi bıraktı.

Hollanda\'da karşılaşmaya ilk 11\'de başlayan Beşiktaşlı Ryan Babel 82 dakika sahada kalırken yerini Medipol Başakşehir forması giyen Eljero Elia\'ya bıraktı.

