İsviçre'ye forma dayanmıyor



İsviçre Milli Futbol Takımı Lille'deki son Avrupa Şampiyonası grup maçında ev sahibi Fransa ile golsüz berabere kalarak tur atladı ama oyuncuların formaları yeşil sahadaki mücadeleye dayanıklı çıkmadı. Altı oyuncu yırtılan formasını değiştirmek zorunda kalırken Alman birinci ligi takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Granit Xhaka bir maçta üç forma eskitti. İsviçre gazeteleri, ‘Formalarımıza nazar mı değdi?' manşetiyle yayınlandı.

Formaları imal eden Puma şirketinin temsilcisi Patrick Abatangelo, şimdiye kadar forma verdikleri hiçbir kulüpte böyle bir durumla karşılaşılmadığını belirterek forma fiyaskosuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

Lille'deki karşılaşmada önce Bacary Sagna Leverkusen'de oynayan Admir Mehmedi'nin formasını yırttı. Xhaka'nın forması da Paul Pogba'nın elinde kaldı. Fabian Schär, Valon Behrami, Blerim Dzemali ve Breel Embolo da yırtılan formalarını değiştirmek zorunda kaldı. Maçın sonlarına doğru Xhaka üçüncü formasını giydi.

‘Darlığından yırıtılıyor'

Xhaka maçtan sonra, “Biz İsviçrelileri başka türlü durduramazsınız” derken, İsviçre milli takımının kalecisi Yann Sommer de, “Yırtılan formalar maçın sert geçtiğini gösterir, ama bunu normal karşılamak gerekir. Puma'dan memnunuz, marka değiştirmemiz gerekmez”, dedi. Teknik direktör Vladimir Petkovic ‘formalarınız neden çabuk yırtılıyor?' sorusunu yanıtlarken, “Siz Nike'ye mi çalışıyorsunuz? Formayı tutup çekersen, yırtılabilir de”, dedi.

İsviçre milli takımının turnuvadan önce Moldova ile yaptığı hazırlık maçında da Embolo'nun forması birkaç yerinden yırtılmış, Mehmedi'nin formasında da kocaman bir delik açılmıştı. Formaların, taraftarlara satılan ürünlerden çok daha dar kesilmesinin ve enerji kaybını önleyici özel malzemeden yapılmış olmasının yırtılmayı kolaylaştırdığı belirtiliyor.