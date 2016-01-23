İsviçreli askerlere kokain suçlaması



Davos'ta katılımcıları korumakla görevlendirilen 12 askerin kokain ve esrar kullandığının tespit edilmesinin ardından evlerine gönderildiği bildirildi.

Ordu sözcüsü Stefan Holder olaya ilişkin yaptığı açıklamada "12 askerin de esrar kullandığını ve bunlardan beşinin esrarın yanı sıra kokain de aldığının tespit edildiğini" söyledi. Bu beş askerin derhal evlerine yollandığını açıklayan Holder, diğer askerlerin de disiplin cezası alacaklarını belirtti.

Birimlerinde görevli olan diğer askerlerin uyarısı üzerine harekete geçen yetkililer eğitimli köpeklerle yaptıkları aramalar sırasında bir askerin de 3 gramdan fazla kokain bulundurduğunu tespit etti. Holder bu askerin de evine gönderildiğini ve hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

Ordu Davos'ta biraraya gelen siyaset dünyasının öne çıkan isimlerini korumak için yaklaşık 4 bin 500 asker görevlendirmişti.