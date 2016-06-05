İsviçre'de herkese çalışmadan maaş oylaması



İsviçre işsizlik parası, sosyal yardım parası ve emekli maaşı yerine İsviçre'de yaşayan herkese kayıtsız şartsız ayda yaklaşık 2 bin 200 euro temel gelir ödenmesi önerisini bugün düzenlenen referandumla karara bağlayacak.

Önerinin kabul edilmesi halinde, İsviçre'de kimse gelecekte geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalmayacak. Bunun yerine devlet kayıtsız şartsız her yetişkin için ayda 2 bin 500, her çocuk için ise 625 İsviçre Frangı temel gelir ödeyecek.

Önerinin kabul edilmesi beklenmiyor

Ülkede yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre halkın büyük çoğunluğu öneriye karşı çıkıyor. Kamuoyu Araştırma Enstitüsü gfs.bern'in yaptığı bir ankete göre yaklaşık 5 milyon seçmenin yüzde 70'inden fazlası kayıtsız şartsız temel gelir önerisine karşı çıkıyor.

Söz konusu öneri geçen haftalarda İsviçre'de hararetli tartışmalara neden olmuş, İsviçre hükümetinden, parlamentodaki tüm partilerden ve ekonominin ileri gelen isimlerinden ağır eleştiri almıştı.

Uzmanlar fikrin tehlikeli olduğu, finanse edilmesinin mümkün olmadığı ve vergilerde çok büyük artışa neden olacağı konusunda uyarıyor. Öneriyi savunanlar ise fikrin “dördüncü sanayi devrimi nedeniyle ortaya çıkan issizlik sorununa yanıt” olduğu görüşünde. Ancak onlar da referandumda öneriye en fazla yüzde 20 oranında “evet” oyu bekliyor.

Temel gelir girişiminin savunucularından Philip Kovce "Referandumla temel gelir tartışmalarının önümüzdeki yıllarda devam edeceğinin sinyalini vermek istedik" açıklamasını yapıyor. Girişimin direktörü ekonomist ve psikolog Daniel Straub ise kayıtsız şartsız temel gelir uygulamasının hayata geçirilmesinin uzun vadeli siyasi bir süreç olduğunu kaydediyor.

Devletin tüm vatandaşlarına düzenli diğer gelirlerinden bağımsız olarak sadece toplumun bir bireyi olmaları nedeniyle düzenli gelir sağlamasını öneren sosyal güvenlik kuramı “temel gelir” son dönemde medyada geniş yer buluyor. Neuer Zürcher Zeitung am Sonntag'da yayınlanan bir habere göre kuram üretimde otomasyon ve robot kullanımının giderek yaygınlaşmasına bağlı olarak birçok ülkede tırmanan işsizlik rakamları nedeniyle küresel anlamda da çağın bam teline dokunuyor.