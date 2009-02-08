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Dünya

İsviçre'de AB referandumu

İsviçre'de düzenlenen referandumda halk, AB ile işçilerin serbest dolaşımına ilişkin anlaşmaların yenilenmesinden yana oy kullandı.

08 Şubat 2009 02:00

İsviçre'de düzenlenen referandumda halk, Avrupa Birliği (AB) ile işçilerin serbest dolaşımına ilişkin anlaşmaların yenilenmesi, Bulgaristan ve Romanya'yı da kapsamasından yana oy kullandı.

ATS ajansının yayımladığı resmi sonuçlara göre halk, İsviçre Konfederasyonu'ndaki 26 kantonun 22'sinde oyların yüzde 59,6'sı AB ile işbirliğinden yana kullanıldı. Sadece 4 kanton, İsviçre'de 2002'den bu yana 200 bin Avrupalının çalışmasına izin veren anlaşmaları uzatmayı reddetti.

Referandum sonuçları, ekonomik krizin, işsizliğinde artmasıyla İsviçre halkında AB karşıtı fikirlerin artmasına yol açmasından endişe eden uzmanları şaşırttı.

Brüksel ve Bern tarafından yakından izlenen referandum sonucunun, İsviçre ile ilk sıradaki ticari ortağı AB arasında ticaret alanında yakınlığı tehlikeye atmasından endişe ediliyordu.

2002'de yürürlüğe giren serbest dolaşım, İsviçre ile AB üyesi ülkeler arasındaki ticari faaliyetleri kolaylaştıran 6 değişik anlaşmayladestekleniyor.

Referandumda "Hayır" çıkması durumunda tüm bu anlaşmalar otomatik olarak devre dışı kalacaktı.

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