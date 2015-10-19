İsviçre sağa kaydı



Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) 29,4'le oyların yaklaşık üçte birini toplamayı başardı. SVP, 200 sandalyeli parlamentoya 65 temsilci göndermeyi başardı. Artan ekonomik kaygılar sağ kesimdeki bir başka parti olan Hür Demokratları (FDP) güçlendirdi. FDP parlamentoya 33 temsilcisini soktu.

Parlamentonun yarısından fazlası sağcı

Fransızca konuşulan bölgeden Vatandaş Hareketi (Mouvement Citoyens Genevois) ve İtalyanca konuşulan bölgeden Tessin Birliği (Lega dei Ticinesi) parlamentoya girmeyi başaran diğer sağcı partiler oldular. Sağ partilerin milletvekili sayısı böylece 101'e ulaştı.

Seçim sonuçlarını yorumlayan uzman Claude Longchamp, "İsviçre bu seçimle birlikte bariz bir şekilde sağa kaymış oldu" dedi.

Sosyal Demokrat ve Yeşiller'de kan kaybı

3 sandalye kaybeden Sosyal Demokratlar (SDPS ) parlamentoya 43 temsilci soktu. Hristiyan Demokratlar (CVP) bir sandalye kaybederek 28 milletvekiline ulaştı. En büyük kayıp Yeşiller Partisi'nde görüldü. 5 sandalye kaybeden Yeşiller'i parlamentoda 10 vekil temsil edecek. Merkezdeki Yeşil Liberal Parti (GLP) 12 sandalyeden 7'ye düştü.

SVP liderinin açıklaması

Seçim kampanyasında "İltica kaosuna son" sloganını öne çıkaran SVP, üçte iki oranında daha az sığınmacı kabul edilmesini sağlayacağı sözünü vermişti. İsviçre hükümeti bu yıl içinde yaklaşık 30 bin iltica başvurusu bekliyor. SVP Genel Başkanı Toni Brunner, 7 üyeli kabinede 2 bakanla temsil edileceklerini söyledi.