İsviçre isimleri açıklıyor

İsviçre'de yayımlanan Sonntagszeitung, yabancı ülkelerin vergi yetkililerinden gelen yoğun baskı üzerine,
İsviçre bankalarında hesabı bulunan ve hakkında bilgi istenen kişilerin listesini resmi gazetede yayımlamaya
başladı. Listede kişilerin isim, doğum tarihi ve milliyetlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.
Gazete, isimlerin yayınlanmasının nedenini bu
kişilere avukat tutma ve yasal başvuruda bulunma şansının
verilmesi olarak gösterdi.
Yurtdışından resmi talepler
Gazeteye konuşan İsviçre Federal Vergi Dairesi'nden Alexandre Dumas, bankaların artık hesapları
İsviçre'de bulunmayan müşterileri aramakla pek ilgilenmediğini söyledi.
Bunun yerine yabancı ülkelerin resmi talepte bulunarak ülkelerindeki kayıp vergi mükelleflerinin izini bulmak
için İsviçre Federal Vergi Dairesi'nden yardım istediği bildirildi.
İsviçre'nin bilgi isteyen ülkelerden ise gönderdiği diğer ayrıntıları gizli tutmasını istediği
ifade edildi.
İsviçre resmi gazetesinin mayıs ayı sayısında İspanya, Hindistan, Hollanda, Almanya, İngiltere, ABD, Güney
Kore vatandaşları ve Panama, Bahamalar ve İspanya'da kayıtlı firmalara ilişkin onlarca veri yayınlandı.