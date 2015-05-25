İsviçre isimleri açıklıyor

İsviçre'de yayımlanan Sonntagszeitung, yabancı ülkelerin vergi yetkililerinden gelen yoğun baskı üzerine,

İsviçre bankalarında hesabı bulunan ve hakkında bilgi istenen kişilerin listesini resmi gazetede yayımlamaya

başladı. Listede kişilerin isim, doğum tarihi ve milliyetlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Gazete, isimlerin yayınlanmasının nedenini bu

kişilere avukat tutma ve yasal başvuruda bulunma şansının

verilmesi olarak gösterdi.

Yurtdışından resmi talepler

Gazeteye konuşan İsviçre Federal Vergi Dairesi'nden Alexandre Dumas, bankaların artık hesapları

İsviçre'de bulunmayan müşterileri aramakla pek ilgilenmediğini söyledi.

Bunun yerine yabancı ülkelerin resmi talepte bulunarak ülkelerindeki kayıp vergi mükelleflerinin izini bulmak

için İsviçre Federal Vergi Dairesi'nden yardım istediği bildirildi.

İsviçre'nin bilgi isteyen ülkelerden ise gönderdiği diğer ayrıntıları gizli tutmasını istediği

ifade edildi.

İsviçre resmi gazetesinin mayıs ayı sayısında İspanya, Hindistan, Hollanda, Almanya, İngiltere, ABD, Güney

Kore vatandaşları ve Panama, Bahamalar ve İspanya'da kayıtlı firmalara ilişkin onlarca veri yayınlandı.

