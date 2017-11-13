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İsviçre, 2018'de Rusya'da!

İsviçre - Kuzey İrlanda: 0-0 İSTANBUL, (DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında, Kuzey İrlanda ile sahasında 0-0 berabere kalan İsviçre, rakibini Dünya Kupası'nın dışına itti

13 Kasım 2017 01:00

İsviçre - Kuzey İrlanda: 0-0

İSTANBUL, (DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında, Kuzey İrlanda ile sahasında 0-0 berabere kalan İsviçre, rakibini Dünya Kupası\'nın dışına itti.
1-0\'ın rövanşında Saint Jakob Park\'ta Kuzey İrlanda\'yı ağırlayan İsviçre, 0-0\'lık skorla Dünya Kupası biletini aldı. Geçen perşembe günü Windsor Park\'ta oynanan mücadelede rakibini deplasmanda 58\'de Ricardo Rodriguez\'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 geçen Petkovic\'in öğrencileri, kendi sahasında rakibine gol fırsatı vermeyerek adını 2018 Dünya Kupası Finalleri\'ne yazdırdı.

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