İsviçre, 2018'de Rusya'da!

İsviçre - Kuzey İrlanda: 0-0
İSTANBUL, (DHA)
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında, Kuzey İrlanda ile sahasında 0-0 berabere kalan İsviçre, rakibini Dünya Kupası\'nın dışına itti.
1-0\'ın rövanşında Saint Jakob Park\'ta Kuzey İrlanda\'yı ağırlayan İsviçre, 0-0\'lık skorla Dünya Kupası biletini aldı. Geçen perşembe günü Windsor Park\'ta oynanan mücadelede rakibini deplasmanda 58\'de Ricardo Rodriguez\'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 geçen Petkovic\'in öğrencileri, kendi sahasında rakibine gol fırsatı vermeyerek adını 2018 Dünya Kupası Finalleri\'ne yazdırdı.