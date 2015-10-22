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Dünya
Deutsche Welle

İsveç'te okula saldırı

İsveç'te yüzü maskeli, kılıçlı bir kişi bir okulu bastı. İlk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü saldırıda 5 kişi de yaralandı.

22 Ekim 2015 17:33


Polisin verdiği bilgiye göre olay İsveç'in güneybatısındaki Trollhättan kentindeki Kronan okulunda meydana geldi. İlk ve ortaöğretim hizmetinin verildiği okulda 400 dolayında öğrencinin olduğu bildirildi.

Nedeni belirsizliğini koruyan saldırının okulda paniğe büyük yol açtığı belirtildi. Öğrenci, öğretmen ve diğer personelin korku içinde binadan kaçtığı kaydedildi. Okulun kafetaryasına gelen saldırgan burada bir öğretmen ve 4 öğrenciyi yaraladı.

Yaralılardan ikisinin durumu ciddi

Yaşları 11 – 15 arasında olan öğrencilerden ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan öğretmen ise öldü. Okula gelen polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayın meydana geldiği 57 bin nüfuslu Trollhättan, İsveç'in ikinci büyük kenti Göteborg'a 75 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2012 yılında iflas eden otomobil şirketi Saab'ın merkezi Trollhättan'da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TrollhättanKronanYaralılardanYaşlarıGöteborgSaabDeutsche Welle Türkçe DW/AP/rtr/AFP/NH/BÖ

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