İsveç'e de ölü kuş yağdı

T24 - İsveç'in doğusundaki Fallköping kentine 100'e yakın ölü karga yağdı. Aynı şekilde yılbaşı akşamı da Amerika'nın Arkansas eyaletine 5 bine yakın kırmızı kantalı siyah ölü kuş yağdığı açıklanmıştı. Araştırmaları devam eden olaylar bölgede yaşayan halkı tedirgin ediyor.

İsveç'in Fallköping kentinde, bu sabah bir yerleşim bölgesine yakın yollarda çok sayıda kuş ölüsü bulunduğu açıklandı.Fallköping sakinleri sabah uyandıklarında yollarda çok sayıda karga ölüsü ile karşılaşırken, görgü tanıkları ölü kuşların dün gece gökten düştüklerini söyledi.

Yaklaşık 100'e yakın ölü kuşu inceleyen İsveçli kuşbilimci Anders Wirdheim, bunların daha çok küçük karga benzeri kuşlar olduğunu, ölümlerin ağır kış şartlarından dolayı soğuk ve yiyecek bulamamaktan kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Anders Wirdheim, kuş ölümlerinin herhangi bir zehirli yiyecekten kaynaklanmış olabileceğine de dikkat çekerken, kesin sonuçların yapılacak incelemelerden sonra anlaşılacağını kaydetti.

ABD'de iki eyalette daha gözlemlendi

ABD'de gökyüzünden ölü kuş yağması olayının boyutlarının daha da geniş olduğu, toplu kuş ölümlerinin ülkenin güneyinde birbirine komşu iki eyalette gözlemlendiği açıklandı.

Arkansas eyaletindeki Beebe adlı yerleşim biriminde, yılbaşı gecesi 1000 dolayında ölü Kırmızı Kanatlı Kara Kuş'un (blackbird) düştüğü açıklanmıştı. Ancak kasaba sakinlerinin, 5 bine yakın kuş ölüsü temizledikleri, olayın boyutlarının daha büyük olduğu belirlendi. Kuşların topluca neden öldüğü konusu henüz aydınlatılamadı.

Bu gizemli vakanın boyutları, aynı olayın güneydeki Louisiana eyaletinde de meydana geldiğinin ortaya çıkmasıyla daha da büyüdü. Sığırcık kuşlarının ve ABD'ye özgü bir kuş olan Kırmızı Kanatlı Kara Kuş'un topluca ölümüne bu eyalette de rastlandı. Arkansas'taki toplu kuş ölümlerinin olduğu Beebe kasabasının yaklaşık 580 kilometre güneyindeki Labarre kenti yakınlarındaki Point Coupee Parish adlı yerleşim biriminde pazartesi günü, yılbaşından 2 gün sonra, gökyüzünden bu iki türe ait yaklaşık 500 ölü kuş düştü.

Her iki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Arkansas nehri kıyılarında geçen hafta da 100.000'e yakın tambur balığının topluca öldüğü belirlenmişti. Balık ölümlerinin olduğu bölge, Arkansas'taki kuş ölümlerinin olduğu yere yaklaşık 160 kilometre mesafede.





