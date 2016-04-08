İsveç kulübüne Türk başkan

İsveç'in Linköping şehrinin Türk asıllı Çevre ve Enerji'den Sorumlu Belediye Başkanı Muharrem Demirok, ülkenin ikinci lig takımlarından Atvidabergs'in başkanlığına seçildi.

Demirok, İsveç'in köklü kulüplerinden birine başkan seçilmekten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu önemli görevi seve seve kabul edeceğimi seçim kuruluna bildirmiştim. Onlar da beni başkanlığa layık gördüler. Atvidabergs, son yıllarda zor günlerden geçiyor. Geçen sene ikinci lige düştü. Takımı tekrar birinci lige çıkarmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Futbolla iç içe olduğunu aktaran Demirok, iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve gerek Türk Milli Futbol Takımı'nı gerekse Spor Toto Süper Lig maçlarını yakından takip ettiğini belirtti.