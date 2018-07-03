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Spor

İsveç çeyrek finale yükseldi

İsveç - İsviçre: 1-0 Saint Petersburg,(DHA) STAT: Saint Petersburg HAKEMLER: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan  İSVEÇ: Olsen - Lustig (Dk

03 Temmuz 2018 21:55

İsveç - İsviçre: 1-0

Saint Petersburg,(DHA)

STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan 
İSVEÇ: Olsen - Lustig (Dk. 82 Krafth), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Forsberg (Dk. 82 Olsson), Svensson, Claesson, Berg (Dk. 90 Thelin), Toivonen 
İSVİÇRE: Sommer - Lang, Akanji, Djourou, Rodriguez, Xhaka, Behrami, Shaqiri, Dzemaili (Dk. 73 Seferovic), Zuber (Dk. 73 Embolo), Drmic 
GOLLER: Dk. 66 Forsberg (İsveç)
KIRMIZI KART: 90+4 Lang (İsviçre)
SARI KARTLAR: Lustig (İsveç) - Behrami, Xhaka (İsviçre)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İsveç, İsviçre\'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İsveç çeyrek finale yükselirken, İsviçre turnuvaya veda etti. İsveç\'in çeyrek finaldeki rakibi, İngiltere - Kolombiya karşılaşmasının galibi olacak.

66\'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Toivonen topu bekletmeden Forsberg\'e gönderdi. Forsberg\'in yaptığı sert vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşma İsveç\'in 1-0\'lık üstünlüğü ile noktalandı.

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