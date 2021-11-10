İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

Löfven, mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti

Başbakan Stefan Löfven, haziran ayında parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmiş, böylece 2014'ten bu yana iktidarda olan Sosyal Demokrat lider, ülke siyasi tarihinde böylesi bir oylamayı kaybeden ilk başbakan olarak kayda geçmişti.

İki partili merkez sol hükümetin, koalisyonda yer almasa da azınlık hükümetine dışarıdan destek veren üçüncü ortağı Sol Parti'nin desteğini çekmesinin ardından güvenoyuna gidilmişti. Löfven, hükümetinin düşmesinden önce yaptığı açıklamada, oylamayı bekleyeceğini ve İsveç için en iyisi ne ise onu yapacağını söylemişti.

Löfven 2018'de yapılan seçim sonrası aylar süren müzakerelerin ardından azınlık hükümeti kurmayı başarmıştı.

Hükümetin yeni inşa edilen evlerde kira kontratlarını kolaylaştırmak için harekete geçeceğini duyurmasının ardından Sol Parti rahatsızlığını bildirmiş ve bu durumun Sol Parti için 'kırmızı çizgi' olduğunu belirtmişti.

Eski Komünist Parti olan Sol Parti, hükümetten söz konusu kararı geri çekmesini istemişti. Sosyal Demokratların yanı sıra koalisyon ortaklarının Sol Parti'yi ikna çabaları sonuçsuz kalmıştı.