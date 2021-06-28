İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

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Parlamento'nun geçen hafta güvensizlik oyu verdiği İsveç Başbakanı Stefan Löfven, istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı. Parlamento Başkanı, ülkede yeni bir başbakan bulmak için süreci başlatacak.

Löfven, Sol Parti'nin desteğini çekmesinin ardından 21 Haziran'da yapılan oylamada 181 milletvekilinin güven duymadığına dair oy kullanmasıyla güvensizlik oyu almıştı. Oylamadan sora merkez sol ve merkez sağ partiler hükümet kuracak çoğunluğa ulaşmak için harekete geçti.

Başbakan'ın parlamentoda destek toplamak için gece yarısına kadar zamanı vardı.