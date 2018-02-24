T24 LogoT24 Logo
Spor

İsveç - Türkiye: 59 - 58

İSTANBUL,(DHA) SALON: Hovet Arena HAKEMLER: Vicente Bulto, Oskars Lucis, Ciprian Stoica İSVEÇ: Massamba 7, Czerapowicz 12, Gaddefors 6, Eriksson 13, Birgander, Spires 16, Hakanson 3, Pahlmblad, Lindqvist, Borg 2 TÜRKİYE: Ali Muhammed 10, Göksenin Köksal

24 Şubat 2018 02:22

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Hovet Arena
HAKEMLER: Vicente Bulto, Oskars Lucis, Ciprian Stoica
İSVEÇ: Massamba 7, Czerapowicz 12, Gaddefors 6, Eriksson 13, Birgander, Spires 16, Hakanson 3, Pahlmblad, Lindqvist, Borg 2
TÜRKİYE: Ali Muhammed 10, Göksenin Köksal 2, Metecan Birsen 5, Metin Türen, Sertaç Şanlı 10, Ege Arar 4, Melih Mahmutoğlu 12, Kenan Sipahi 10, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay 2, Furkan Aldemir 
1\'İNCİ PERİYOT: 15-13
DEVRE: 29-29
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-39
BEŞ FAUL ALAN: 32.35 Metecan Birsen (Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu\'ndaki üçüncü maçında İsveç\'e deplasmanda 59-58 mağlup oldu. Gruptaki ilk iki maçını kazanan milliler, İsveç karşısında ilk mağlubiyetini almış oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hovet Arena HAKEMLER Vicente Bulto Oskars Lucis Ciprian Stoica İSVEÇ MassambaCzerapowiczGaddeforsErikssonBirgander SpiresHakansonPahlmblad Lindqvist BorgAli MuhammedGöksenin KöksalMetecan BirsenMetin Türen SertaçEge ArarMelih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24