İsveç - Türkiye: 59 - 58

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Hovet Arena

HAKEMLER: Vicente Bulto, Oskars Lucis, Ciprian Stoica

İSVEÇ: Massamba 7, Czerapowicz 12, Gaddefors 6, Eriksson 13, Birgander, Spires 16, Hakanson 3, Pahlmblad, Lindqvist, Borg 2

TÜRKİYE: Ali Muhammed 10, Göksenin Köksal 2, Metecan Birsen 5, Metin Türen, Sertaç Şanlı 10, Ege Arar 4, Melih Mahmutoğlu 12, Kenan Sipahi 10, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay 2, Furkan Aldemir

1\'İNCİ PERİYOT: 15-13

DEVRE: 29-29

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-39

BEŞ FAUL ALAN: 32.35 Metecan Birsen (Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu\'ndaki üçüncü maçında İsveç\'e deplasmanda 59-58 mağlup oldu. Gruptaki ilk iki maçını kazanan milliler, İsveç karşısında ilk mağlubiyetini almış oldu.