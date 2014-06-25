İstihdama demografik dönüşüm damgası



66 yaşındaki Manfred Ball çoktan emekli olmuş. Ne var ki, onun kadar kalifiye servis teknisyenleri zor bulunuyor ve yeni elemanların yetişmesi zaman alıyor. O da tıpkı eskiden olduğu gibi, ama daha az mesaiyle hâlâ çalışıyor.

"Emeklilik törenimizde, zaman zaman yardım etmek üzere bize başvurabilecekleri söylenmişti. Deneyimlerimize yarın öbür gün ihtiyaç duyulabileceğini anlatmışlardı zaten."

Neredeyse dünyanın her yerinde paketleme tesislerinde görev almış. Şimdiyse deneyimlerini gençlere aktarıyor. Aralarındaki 40 yaş farka rağmen, iyi bir ekip oluşturuyorlar.

Demografik dönüşümün etkisi

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Haver ve Boecker'de makine üretiliyor. Fabrikanın bulunduğu yaklaşık 30 bin nüfuslu küçük bir kasaba olan Oelde'de yaş ortalaması epey yüksek. Genç biri buradan ayrıldığında, yerine hemen yenisinin gelmesi zor.

Firma yöneticisi Reinhold Festge, bu kaybın önüne geçmek istiyor. 68 yaşındaki Festge, firmanın da en yaşlısı. Gelecek yıl, işi oğullarına devretmek niyetinde. Demografik dönüşümün sağlanmasında öncelikle sorumluluğu kendisinde görüyor:

"İşverenin asli görevi, piyasadan silinmemek için ihtiyacı olan elemanları bulmak ve istihdam etmektir. Oturup her şeyi devletten beklememek, uygun çalışanlar için iş alanları yaratmak gerekiyor."

Çırağa evinde iş teklifi

Yöneticiler, şirketin geleceği gençlerin eğitimlerine yatırım yapmanın öneminin farkına varmış. Tam 40 genç, hem teorik hem de pratik eğitim alıyor. Bazıları bunu çıraklık eğitimi ile bazıları da üniversite eğitimi ile birleştiriyor.

Sebastian Zumhülsen de onlardan biri. Aynı bölgeden, 22 yaşında bir genç . Evine kadar gelip yapılan iş teklifi onu çok sevindirmiş.

"Burada çalışmanın avantajı işin içinde olmak. Üstelik kendi bölgemde eğitim görüyorum. Maliyet olarak Köln ya da Aachen'de eğitim alıp, orada ev kiralamaktan çok daha uygun."

Cumartesi günleri üniversitedeki uygulamalı dersler fabrikanın tesislerinde yapılıyor. Yani Sebastian, makine mühendisliği diploması da alacak. Patronlar, bölgedeki en iyi beyinleri kaçırmak istemiyor.