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Dünya
Deutsche Welle

İstihbarat şefleri görüşecek

BND’nin Türkiye’yi gözetim aldığı iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından, Alman ve Türk istihbarat şeflerinin görüşme yapacağı kaydedildi.

19 Ağustos 2014 19:57


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Türk ve Alman istihbarat servislerinin şefleri gündemdeki gelişmeleri ele almak için bir araya gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydetti. Davutoğlu, Steinmeier'in kendisine bu iddiaların araştırıldığını söylediğini belirtti.

Telefon görüşemsinde, bu iddialar gerçek ise bunun iki müttefik ülke arasındaki ilişkilere yakışmayan ve kabul edilemez bir durum olduğunu dile getirdiğini söyleyen Davutoğlu, “ Kendisi de bu iddiaların araştırılmakta olduğunu ifade etti ve şöyle bir mutabakata vardık kendisiyle, Almanya İstihbarat Başkanı, MİT Müsteşarımız ile en kısa sürede yüz yüze bir araya gelerek bu iddialarla ilgili geniş kapsam izahat görecek. Bu izahatı gördükten sonra Türkiye olarak durumu değerlendiririz” şeklinde konuştu.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman hükümetinin talimatı üzerine Türkiye 2009 yılından bu yana BND’nin izlediği ülkeler arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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