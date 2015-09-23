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Ekonomi
Deutsche Welle

İstifa etmedi, özür diledi

Otomobillerin gaz emisyon değerlerinde oynadığı ortaya çıkan Volkswagen'ın (VW) zirvesinden açıklama geldi. VW Yönetim Kurulu Başkanı istifayı reddetti, özür diledi.

23 Eylül 2015 01:11


ABD'de sattığı dizel otomobillerin zehirli gaz emisyonlarını düşük gösterdiği ortaya çıkan VW'nin yöneticisi skandalla ilgili bir video mesajı yayınladı.

Eleştirilere rağmen istifa etmeyeceğini belirten VW Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn, yapılan hatalardan dolayı bütün müşterilerinden, resmi makamlardan ve kamuoyundan özür diledi.

Skandalın ortaya çıkarılacağını ve zararın giderileceğini ifade eden 68 yaşındaki Winterkorn, "eğer birkaç kişinin korkunç hatası yüzünden dürüst çalışan 600 bin kişi toptan şüphe altında kalırsa bu yanlış olur" diye konuştu.

Hükümet de inceleme başlattı

VW'deki skandalla ilgili olarak Alman hükümeti de devreye giriyor. Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, bir araştırma komisyonunun bu hafta içinde şirketin Wolfsburg'daki merkezine gönderileceğini belirtti.

Bakan, ekibin otomobillerin Alman ve Avrupa standartlarına göre üretilip üretilmediğini inceleyeceğini söyledi. Uzman ekibin yaptığı incelemelerin ardından bir rapor hazırlaması bekleniyor. Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, ABD'li yetkililerle ve diğer Alman firmaları ile de temas halinde olduklarını ifade etti.

Skandal, ABD ve Almanya dışına da yayıldı. Dünya genelinde satılan 11 milyon otomobilin manipülasyondan etkilenmiş olabileceği belirtiliyor. Fransa ve Güney Kore de söz konusu otomobillerle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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