İşte ‘Süper Teşvik'ten yararlanacak firmaların listesi

Firma Adı Yatırım Konusu Yatırım Yeri Yatırım Tutarı

(Milyon TL) İlave İstihdam Dolaylı İstihdam Sektör Alvi medica Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi İstanbul 1.526 4.000 14.000 Tıbbi Cihaz Assan Direkt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul Üretimi Sakarya 3.071 640 2.560 Ana Metal Sanayi Atayurt Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi Malatya 1.379 1.590 5.565 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri BMC Savunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar) Sakarya 429 575 2.300 Savunma Sanayi BMC Savunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.) Sakarya 456 575 2.300 Savunma Sanayi BMC Raylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb) Sakarya 495 575 2.300 Ulaştırma Teknolojileri BMC Dizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi) Sakarya 507 575 2.300 Savunma Sanayi CFS Polipropilen üretimi Adana 4.110 1.000 4.000 Petrokimya Dow Aksa Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi Yalova 1.864 434 1.736 Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme Ekore Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi Niğde 2.200 1.250 4.375 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ersan Ham Petrol İşleme Rafinerisi Kahramanmaraş 3.120 600 2.700 Rafineri SASA PTA – MEG Üretim Tesisi Adana veya Hatay 28.050 5.000 20.000 Petrokimya SASA Petrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips) Adana 998 1.207 4.828 Petrokimya İpek Mobilya Çinko külçe Kayseri 1.101 1.020 4.590 Entegre Metal Üretimi Most Makine Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler İzmir 1.532 800 3.200 Savunma Sanayi Siirt Bakır İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi Siirt 2.050 1.000 4.500 Entegre Metal Üretimi Metcap Enerji Polietilen ve polipropilen üretimi Edirne 15.320 1.150 4.600 Petrokimya TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı Ankara 4.817 3.200 11.200 Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi Oyak Renault Hibrit Motor Üretimi Bursa 493 110 440 Yeni Nesil Motor Yıldız Metalurji Çinko üretimi Kırıkkale 4.440 1.480 6.660 Entegre Metal Üretimi Vestel Nikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya) 28.396 6.240 24.960 Elektrikli Batarya Sütaş Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Bingöl 647 1.090 4.905 Entegre Teknik Hayvancılık Tosyalı Entegre Madencilik Yatırımı Osmaniye 28.000 Entegre Madencilik Toplam 135.000 34.111 134.019