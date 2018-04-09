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Ekonomi

İşte ‘Süper Teşvik'ten yararlanacak firmaların listesi

Sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı buldu

09 Nisan 2018 21:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu.

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı bulurken; "Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 adet proje), CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA (2 adet proje), İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı" Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar oldu. 

Firma Adı Yatırım Konusu Yatırım Yeri Yatırım Tutarı
(Milyon TL)		 İlave İstihdam Dolaylı İstihdam Sektör
Alvi medica Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi İstanbul 1.526 4.000 14.000 Tıbbi Cihaz
Assan Direkt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul Üretimi Sakarya 3.071 640 2.560 Ana Metal Sanayi
Atayurt Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi Malatya 1.379 1.590 5.565 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
BMC Savunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar) Sakarya 429 575 2.300 Savunma Sanayi
BMC Savunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.) Sakarya 456 575 2.300 Savunma Sanayi
BMC Raylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb) Sakarya 495 575 2.300 Ulaştırma Teknolojileri
BMC Dizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi) Sakarya 507 575 2.300 Savunma Sanayi
CFS Polipropilen üretimi Adana 4.110 1.000 4.000 Petrokimya
Dow Aksa Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi Yalova 1.864 434 1.736 Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
Ekore Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi Niğde 2.200 1.250 4.375 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Ersan Ham Petrol İşleme Rafinerisi Kahramanmaraş 3.120 600 2.700 Rafineri
SASA PTA – MEG Üretim Tesisi Adana veya Hatay 28.050 5.000 20.000 Petrokimya
SASA Petrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips) Adana 998 1.207 4.828 Petrokimya
İpek Mobilya Çinko külçe Kayseri 1.101 1.020 4.590 Entegre Metal Üretimi
Most Makine Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler İzmir 1.532 800 3.200 Savunma Sanayi
Siirt Bakır İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi Siirt 2.050 1.000 4.500 Entegre Metal Üretimi
Metcap Enerji Polietilen ve polipropilen üretimi Edirne 15.320 1.150 4.600 Petrokimya
TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı Ankara 4.817 3.200 11.200 Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi
Oyak Renault Hibrit Motor Üretimi Bursa 493 110 440 Yeni Nesil Motor
Yıldız Metalurji Çinko üretimi Kırıkkale 4.440 1.480 6.660 Entegre Metal Üretimi
Vestel Nikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya)   28.396 6.240 24.960 Elektrikli Batarya
Sütaş Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Bingöl 647 1.090 4.905 Entegre Teknik Hayvancılık
Tosyalı Entegre Madencilik Yatırımı Osmaniye 28.000     Entegre Madencilik
Toplam     135.000 34.111 134.019

 

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