İşte ‘Süper Teşvik'ten yararlanacak firmaların listesi

|Firma Adı
|Yatırım Konusu
|Yatırım Yeri
|Yatırım Tutarı
(Milyon TL)
|İlave İstihdam
|Dolaylı İstihdam
|Sektör
|Alvi medica
|Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi
|İstanbul
|1.526
|4.000
|14.000
|Tıbbi Cihaz
|Assan
|Direkt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul Üretimi
|Sakarya
|3.071
|640
|2.560
|Ana Metal Sanayi
|Atayurt
|Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi
|Malatya
|1.379
|1.590
|5.565
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|BMC
|Savunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar)
|Sakarya
|429
|575
|2.300
|Savunma Sanayi
|BMC
|Savunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.)
|Sakarya
|456
|575
|2.300
|Savunma Sanayi
|BMC
|Raylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb)
|Sakarya
|495
|575
|2.300
|Ulaştırma Teknolojileri
|BMC
|Dizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi)
|Sakarya
|507
|575
|2.300
|Savunma Sanayi
|CFS
|Polipropilen üretimi
|Adana
|4.110
|1.000
|4.000
|Petrokimya
|Dow Aksa
|Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi
|Yalova
|1.864
|434
|1.736
|Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
|Ekore
|Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi
|Niğde
|2.200
|1.250
|4.375
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|Ersan
|Ham Petrol İşleme Rafinerisi
|Kahramanmaraş
|3.120
|600
|2.700
|Rafineri
|SASA
|PTA – MEG Üretim Tesisi
|Adana veya Hatay
|28.050
|5.000
|20.000
|Petrokimya
|SASA
|Petrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips)
|Adana
|998
|1.207
|4.828
|Petrokimya
|İpek Mobilya
|Çinko külçe
|Kayseri
|1.101
|1.020
|4.590
|Entegre Metal Üretimi
|Most Makine
|Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler
|İzmir
|1.532
|800
|3.200
|Savunma Sanayi
|Siirt Bakır
|İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi
|Siirt
|2.050
|1.000
|4.500
|Entegre Metal Üretimi
|Metcap Enerji
|Polietilen ve polipropilen üretimi
|Edirne
|15.320
|1.150
|4.600
|Petrokimya
|TUSAŞ
|Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı
|Ankara
|4.817
|3.200
|11.200
|Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi
|Oyak Renault
|Hibrit Motor Üretimi
|Bursa
|493
|110
|440
|Yeni Nesil Motor
|Yıldız Metalurji
|Çinko üretimi
|Kırıkkale
|4.440
|1.480
|6.660
|Entegre Metal Üretimi
|Vestel
|Nikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya)
|
|28.396
|6.240
|24.960
|Elektrikli Batarya
|Sütaş
|Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık
|Bingöl
|647
|1.090
|4.905
|Entegre Teknik Hayvancılık
|Tosyalı
|Entegre Madencilik Yatırımı
|Osmaniye
|28.000
|
|
|Entegre Madencilik
|Toplam
|
|
|135.000
|34.111
|134.019