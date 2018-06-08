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Spor

İşte geleceğin Neymar'ı; devler peşinde

Santos Başkanı, Rodrygo için teklif aldıklarını doğruladı

08 Haziran 2018 21:07

Son aylarda Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takılan 18 yaşındaki genç futbolcu Rodrygo, takımı Santos'un, Vitoria'yı 5-2 yendiği maçta, 9 dakika içinde yaptığı hat-trick ile kendini herkese tanıttı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; henüz 18 yaşındaki genç oyuncu için, Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain devreye girmiş durumda. Santos başkanı Jose Carlos Peres, 3 takımdan da, geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen Rodrygo için teklif aldıklarını doğruladı.

Şu ana kadar genç oyuncu için en yüksek teklifi Real Madrid'in verdiğini sanılıyor. Ancak Santos başkanı, Rodrygo'yu ellerinden çıkarmak için, 45 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin ödenmesini şart koştu.

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