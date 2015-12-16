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Kültür-Sanat

İşte Buz Devri 5'in ilk fragmanı

Filmin Türkiye gösterimi 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek

16 Aralık 2015 18:14

Gişe rekorları kıran Ice Age’in (Buz Devri) 5. filmi için ilk fragman yayınlandı. Türkiye’de 15 Temmuz 2016'da vizyona girecek olan filmi seslendirenler arasına Jessie J, Nick Offerman, Max Greenfield gibi yeni isimler de eklendi.

Beyazperde.com adresinde yer alan habere göre; 2001'de başlayan Buz Devri serüveni 5. halkasına ulaştı. Box office listelerini altüst eden serinin yeni yapımı Buz Devri 5'ten ilk fragman da geldi.

Serinin ilk filminin yönetmeni Carlos Saldanha ile serinin 3. filminden beri birlikte çalışmaya başlayan Mike Thurmeier'ın ilk kez seride tek başına yönetmen koltuğunda oturacağı Buz Devri 5 için alışılan sesler geri dönüyor. İlk filmden beri karakterleri seslendiren John Leguizamo, Denis Leary ve Ray Romano'nun yanı sıra Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Simon Pegg, Keke Palmer, Wanda Sykes ve Jennifer Lopez de devam halkası için geri geliyor. Serinin seslendirme kadrosuna yeni katılan isimler ise Jessie J, Nick Offerman, Max Greenfield, ​Melissa Rauch ve Neil deGrasse Tyson olacak.

Buz devri derken günümüze dek uzanan maceralarını bu kez dünyadışına taşıyan yapım ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde vizyona girecek.

İşte Buz Devri'nin 5. filminin fragmanı:

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