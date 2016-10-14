İşte artısıyla eksisiyle iPhone 7

Apple’ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 7 ve iPhone 7 Plus bugün Türkiye’de satışa çıktı. Kamerasıyla profesyonel fotoğraf makinelerine meydan okuyan yeni iPhone 7, stereo hoparlör sistemiyle beğenileri topluyor. Kulaklık girişinin kaldırılması ise tartışma konusu.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın analiz haberi şöyle:

Akıllı telefon pazarı en ilginç dönemlerinden birini yaşıyor. Bir yanda Galaxy Note 7’de büyük bir talihsizlik yaşayan ve üretimini durdurmak zorunda kalan Samsung. Diğer yanda baştan aşağıya yenilenen iPhone 7 ile atağa kalkmaya hazırlanan Apple. Elindeki yazılım ve donanım gücünü iPhone 7 modellerinde gösteren Apple, önemli bir avantajı eline geçirdi. Biz de Apple’ın Türkiye’de bugün satışa çıkardığı en şanslı ‘7’ modelini yakından inceledik.

Kamere iddialı

Phone 7 modellerinin en dikkat çekici yanı kamera. Özellikle de iPhone 7 Plus’ın çift kamerası. Profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışabilecek bir çekim kalitesine imza atan bu kameralar için özel olarak geliştirilmiş bir işlemci bulunuyor. Apple’ın yapay zekaya sahip olan özel yazılımıyla işlenen görüntüler, katman katman ayrılıyor, taranıyor, fotoğraftaki yüzler tanınıyor, netlik ayarı yapılıyor, renkler düzenleniyor ve beyazdengesi kuruluyor. Portre modu ve 10 kata kadar yakınlaştırma (zoom) özelliği de dikkat çekenler arasında.Yeni iPhone’lardaki stereo hoparlör ses sistemi de önemli bir yenilik. Modelde biri aşağıda diğeri ise yukarıda olmak üzere 2 hoparlör kullanılıyor. Bu sayede 2 kat daha fazla ses verebilen iPhone 7 modelleri, müzik, oyun veya videogibi içerikleri daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

'Taptic engine' sihiri

iPhone 7 modellerinde iki köklü değişiklik var. Bunlardan biri kulaklık girişinin kaldırılması. Artık kulaklıklar için şarjın yapıldığı ‘lightning’ girişi kullanılıyor. Kulaklık girişinin kaldırılmasıyla açılan yere ise Apple’ın ‘Taptic Engine’ adındaki teknolojisi yerleştirildi. Dinamik bir titreşim etkisi yaratan bu özellik, oyun ve birçok farklı içerikte yeni bir deneyimin kapısını açmaya aday. Örneğin; bir futbol oyununda şut çektiğinizde iPhone’unuz titreyecek. Tıpkı, oyun konsollarının joysticklerinde olduğu gibi.Diğer bir köklü değişiklik ise iPhone’larda ikonik hale gelen ‘ana sayfa’ tuşuna artık fiziksel olarak basılamaması. Bunun yerine güçlü basıldığında ‘3D touch’ teknolojisi devreye giriyor ve fiziksel olarak basıldığındaki fonksiyonları yerine getiriyor.En çok beklenen özelliklerden biri olan suya ve toza karşı dayanıklılık iPhone 7 modelleriyle artık sunuluyor. ‘IP67’ sertifikasına sahip olan bu özellik, telefonla denize, havuza veya duşa girmekten daha çok üzerine bir şey döküldüğünde korumaya yönelik tasarlanmış. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Artıları

+ Plus modelindeki çift kamera

+ Stereo hoparlör

+ Yeni ana sayfa tuşu

+ Portre fotoğraf çekim modu

+ Siyah renk seçeneklerinin geri gelmesi

+ Su geçirmeme özelliği

+ Konsol joysticklerindeki gibi titreşim tepkileri vermesi

+ 10 kat yakınlaştırma (zoom) yapabilme

+ A10 işlemcinin sunduğu verimilik ve performans başarısı

+ Daha kaliteli bir his veren tasarım

+ Kutudan 3.5mm’lik jak için aparatının çıkması

Eksileri

- Hem müzik dinleyip hem şarj etmek için ekstra aksesuvar satın alınması

- Jet Black renginde 32 GB seçeneğinin olmaması

- Kutudan çıkan kulaklığın Mac ve diğer bilgisayarlarda kullanılamaması

- 4.7 inçlik iPhone 7 modelinde çift kamera olmaması

Hem şarj edip hem müzik nasıl dinlenir

BU sorunun çözümü için iki seçenek var. İlki kablosuz kulaklılar. İkincisi ise aksesuvar üreticilerinin çözümleri. Bu konuda uzman olan Belkin şirketi elini çabuk tutmuş ve hem şarj eden hem de kulaklık bağlanabilen bir adaptör geliştirmiş. Şu anda yurtdışında satışta olan ‘Lightning Audio + Charge Rockstar’ adındaki ürünün satış fiyatı 39.95 dolar. Türkiye’de ise yakında satışa çıkacak.