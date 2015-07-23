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Spor

İşte Arda'nın talip olduğu forma numarası

Arda Turan'ın Xavi'den boşalan 6 numaralı formayı giyeceği konuşuluyordu

23 Temmuz 2015 13:41

41 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan Arda Turan,  dünya futbolunun efsane isimlerinden Hollandalı Johan Cruyff hayranı babasının isteğiyle 14 numaraya talip olduğu öğrenildi.

Arda Turan'ın Barcelona efsanelerinden Xavi'nin takımdan ayrılmasının ardından boşalan 6 numaralı formayı giyeceği konuşuluyordu.

Milli Takım'da da bir dönem 14 numaralı formayı giyen Arda, Barcelona'da Javier Mascherano'nun sırtındaki formaya talip oldu. Arda Turan eğer Arjantinli oyuncuyu ikna edebilirse Cruyff hayranı babası Adnan Turan'ın bir dileğini daha yerine getirmiş olacak.

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