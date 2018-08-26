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Spor

İstanbulspor - Altay: 0-5

İSTANBUL (DHA) STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk

26 Ağustos 2018 01:15

İSTANBUL (DHA)

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Etoga), Muhammed Ali Kurt, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic, Muhammed Demirci (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Barış Örücü (Dk. 59 Bauque), İbrahim Yılmaz
ALTAY: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Metin Yüksel (Dk. 58 Atakan Rıdvan Çankaya), Kappel, Aganovic, Eugenio (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Paixao (Dk. 75 Murat Uluç )
GOLLER: Dk. 34 - Dk. 43 - Dk. 56 Paixao, Dk. 59 Kappel, Dk. 90+2 Aganovic (Altay)
KIRMIZI KART: Dk. 40 Onur Ergün (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Wellington, İbrahim Yılmaz, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor) - Özgür Özkaya, İbrahim Öztürk, Atakan Rıdvan Çankaya, Kappel (Altay)

Spor Toto 1\'inci Lig 3\'üncü hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda İstanbulspor\'u 5-0 yendi.

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