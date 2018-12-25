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 İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK (1)

- Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

25 Aralık 2018 11:25

- Trafik yoğunluğu yüzde 71\'e ulaştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25\'te yoğunluk yüzde 71\'e ulaştı. 

Görüntü Dökümü:
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-Yağmur ve trafikten görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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