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 İSTANBUL'DA YAĞMUR-2

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor

27 Mart 2018 20:09

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
İstanbul\'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı. Yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Görüntü Dökümü:
-Sağanak yağmur
-Trafikten görüntü
-Duraklara sığınanlar
-Şemsiye ile yürüyenler
-Su birikintileri
-Detaylar

27.03.2018 - 16.58 Haber Kodu : 180327163
27.03.2018 - 17.03 Haber Kodu : 180327165
27.03.2018 - 17.04 Haber Kodu : 180327166
27.03.2018 - 17.06 Haber Kodu : 180327168
27.03.2018 - 17.07 Haber Kodu : 180327169

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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