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İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 

Haber-Kamera : Ali KASOYER - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL , (DHA)  2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başladı

17 Eylül 2018 21:36

Haber-Kamera : Ali KASOYER - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL , (DHA) 
2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başladı. 
Okul servislerinin yola çıktığı ilk günde İstanbul\'da bazı bölgelde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'nin trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 49 olarak kaydedildi. İstanbul\'da akşam trafiği havadan görüntülendi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Havadan trafik görüntüleri 
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden trafik görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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