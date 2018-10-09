İstanbul'da tehlikeli yolculuk

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - İstanbul trafiğinde tıka basa dolu bir hatlı minibüste dışarı sarkarak yolculuk eden iki kişiyi görenlerin yürekleri ağzına geldi.

Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen minibüslerde kapılardan yolcuların dışarı sarkarak seyahat etmeleri manzaraları eksik olmuyor.

Tehlikeli yolculuklar İstanbul yollarında sürekli karşılaşılırken dün akşam saatlerinde de Halkalı Mahmutbey Caddesi\'nde ilerleyen bir minibüste iki kişi kapıdan sarkarak seyahat etti.

Hıncahınç dolu minibüste dışarı sarkan yolcular tehlikeye aldırış etmeden seyahatlerine devam etmeleri de kameralara yansıdı.Tehlikeli yolculuğu gören trafikteki diğer araçların şoförlerinin yürekleri ağzına geldi. Yolcular zaman zaman akrobatik hareketler de sergilemeleri dikkat çekti. (Fotoğraflı)