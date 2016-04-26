İstanbul’da silahlı banka soygun!

İstanbul Okmeydanı'nda bir banka şubesi, silahlı ve kar maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan banka şubesine gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, çalışanları tehdit ederek, para istedi. Bir miktar parayı alan soyguncular, banka şubesinden kaçtı.

Hürriyet’in haberine göre, banka görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Banka şubesine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, soyguncuların yakalanması için de çalışma başlattı. Bu arada, bankadan alınan para miktarının yapılacak sayımdan sonra belli olacağı bildirildi.