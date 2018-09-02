T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA ŞARBON ŞÜPHESİ (2)

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi

02 Eylül 2018 01:48

 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor. 

Görüntü dökümü:
---------------
-Hastenelerin dış görüntüsü
-Acil servislerden görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA Bakırköy Sadi Konuk EğitimAraştırma HastanesiHaseki EğitimHastanelerde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24