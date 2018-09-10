İSTANBUL'DA OKUL DENETİMLERİ 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. Uyum haftası kapsamında okul öncesi, ilkokul 1., ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri sınıfları doldurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri , Mobil Okul Timleri ve Önleyici Hizmetler ekipleri de öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okul önlerinde denetim başlattı. Denetimler kapsamında Beşiktaş\'taki Orgeneral Kami Güzey İlkokulu önündeki Cengiz Topal Caddesi\'nde servis araçları ve otomobiller incelendi.

Denetimlerde öğrencilerin seyahat sırasında emniyet kemeri takıp takılmadığını kontrol eden ekipler servis sürücülerinin ise evraklarını inceledi. Mobil Okul Timleri servisteki öğrencilere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu. Bir otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulandı.

BU İŞİ YAPAN İNSANLARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Denetimde durdurulan servis şoförü Ahmet Tandoğan 4 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, “ Ben isterim ki bu uygulama her gün yapılsın. Bizim böyle bir şikâyetimiz yok. Denetim yapılmasından memnun kalırız. Bu işi yapan insanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Denetim olmadığı zaman insanlar biraz daha vurdumduymaz oluyor, pek önemsemiyorlar. Ben şahsen bu denetimlerin sürekli olmasını istiyorum. Ben hazırlığı yaptım. Anaokulu öğrencilerini taşıyorum ve onlara uygun emniyet kemerlerimizi yaptırdım. Şuan için bir problem yok\" dedi.

KADIKÖY\'DE DE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetim yapılan yerlerden biri de Kadıköy\'deki Göztepe Anakent Koleji önü oldu. Polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması\'ndan (GBT) geçti.

Görüntü Dökümü:

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BEŞİKTAŞ

-Cengiz Topel Caddesi önünde denetim yapan polis ekipleri

-Şüpheli araçların durdurulması

-Servis araçlarının denetlenmesi

-Araçlarda arama yapılması

-Servis şoförü ile röp.

-Servisteki öğrencilerden görüntü

-MOT ekibinin çocukları emniyet kemerlerini takması konusunda uyarması

-Genel ve detay

KADIKÖY

-Şüpheli araçların durdurulması

-GBT yapılması

