İstanbul'da lüks sitede silahlı çatışma

İstanbul Beykoz'da lüks site olarak bilinen Acarkent'te meydana gelen çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul'da Beykoz ilçesine bağlı Kavacık'ta bulunan Acarkent sitelerinde silahlı çatışma meydana geldi. Acarkent sitelerinde 02:30 sıralarında meydan agelen çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışmanın kimler arasında ve hangi nedenle yaşandığı konusunda açıklama yapılmadı.

Yaşananlar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.