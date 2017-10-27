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İstanbul'da lüks sitede silahlı çatışma

Çatışmanın kimler arasında ve hangi nedenle yaşandığı konusunda açıklama yapılmadı

27 Ekim 2017 07:34

İstanbul Beykoz'da lüks site olarak bilinen Acarkent'te meydana gelen çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul'da Beykoz ilçesine bağlı Kavacık'ta bulunan Acarkent sitelerinde silahlı çatışma meydana geldi. Acarkent sitelerinde 02:30 sıralarında meydan agelen çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışmanın kimler arasında ve hangi nedenle yaşandığı konusunda açıklama yapılmadı. 

Yaşananlar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

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