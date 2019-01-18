İSTANBUL'DA KARNE TRAFİĞİ (1)

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da karnelerin dağıtılmasının ardından başlayan yarıyıl tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem yarıyıl tatili bugün karnelerin dağıtılmasıyla başladı. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıktı. Tatil nedeniyle akşam saatlerinde İstanbul\'da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğunu yüzde 60\'a olarak gösterdi. TEM ve D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-D-100 karayolu Mecidiyeköy\'de oluşan trafik yoğunluğu
-Araçların güçlükle ilerlemesi
-Trafikte kalan ambulans
-Genel ve detaylar