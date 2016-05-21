İstanbul'da insani yardımlar görüşülecek



İlk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek BM İnsani Yardım Zirvesi'ne 50'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Başbakan Angela Merkel'in de Almanya adına hazır bulunacağı zirvede birçok uluslararası yardım kuruluşu temsilcisi ve örgütler de biraraya gelecek.

Zirveye katılması beklenen bir diğer isim BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon. Ban zirve öncesi yaptığı açıklamada, devam eden savaşlar ve dünya genelinde mülteci konumuna düşmüş 60 milyon insan göz önünde bulundurulduğunda buluşmayı "şu an erozyona uğramış insanlık için eşsiz bir fırsat" olarak değerlendirdi.

Ancak zirvenin boş vaatler içeren bir toplantıdan öte gidemeyeceği endişesini taşıyan kurumların sayısı da azımsanmayacak nitelikte. Toplantıya katılmayacaklarını duyuran Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, son dönemde bu alanda düzenlenen zirvelerde alınan kararların yardımların daha çok kalkınma alanında kullanılması yönünde olduğu, asıl ihtiyacın salgınların devam ettiği acil durum bölgelerinde olduğu ancak buralara aktarılmadığına dikkat çekti.

Zirveye İstanbul'un ev sahipliği yapması sembolik bir değer taşıyor. Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçtığı tahmin edilen 4 milyon 800 bin mülteciden 2 milyon 700 binine ev sahipliği yapıyor. İngiliz yardım kurumu War Child'in yöneticisi Rob Williams, AFP'ye verdiği demecinde zirveden beklentilerin azaldığına dikkat çekti ve dünya üzerinde yardımlaşmanın ne demek olduğunu kavrayabilenlerin sayısının çok az olduğunu vurguladı. Williams, "şayet bu sayı zirve boyunca artarsa bu bir kazanım olur" diye konuştu.

Üç yıldır düzenlenen BM İnsani Yardım Zirvesi'nde dünya genelinde kriz bölgelerine yapılacak insani yardımların finansmanı ele alınacak. Zirvede mevcut mülteci krizinin de ağırlıklı olarak ele alınması bekleniyor.