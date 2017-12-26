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İSTANBUL'DA DAEŞ OPERASYONU

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde DAEŞ Terör örgütüne yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenledi

26 Aralık 2017 06:15

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde DAEŞ Terör örgütüne yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülken operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi. 

Görüntü Dökümü 
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-Hastaneye getirilen şüpheliler 
-Genel ve Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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