İSTANBUL'DA ARALIK AYINDA BAHAR HAVASI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN- Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Hakan KAYA - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Hava sıcaklığı 19 dereceye yaklaşan İstanbul\'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok kişi sahillere, parklara akın etti. Sahilde yürüyen, bol bol fotoğraf çektirenler güzel havanın tadını çıkardı.

Bu arada Bebek sahilinde denize giren Ramazan Türkanoğlu, \"12 ay boyunca arkadaşlarımla denize giriyoruz. Ortalama beş kilometre yüzüyoruz. Bizde sezon kapatma diye bir şey yok. Küresel nedenlerden dolayı iklim şartları bozulmuş. Havanın böyle güneşli ve güzel olması bizim de işimize geliyor ama yağmurun, karın yağmaması toplum için kötü\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-FSM Köprü altında balık tutanlar

-Sahilde gezenler

-Bebek sahilinde denize giren kişi

-Denize giren kişi ile röp.

-Üsküdar sahilden görüntü

-Kız kulesinden görüntü

-Sahilde yürüyenlerden görünü

-Fotoğraf çektirenlerden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Taksim Meydanından görüntü

-Gezi Parkında gezenler

-Genel ve detay görüntüler

