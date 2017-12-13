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İstanbul'da Aralık ayında bahar havası

Hasan YILDIRIM- Cengiz ÇOBAN- Zeki GÜNAL- Özgür EREN- Hakan KAYA -Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) HAVA sıcaklığı 19 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanıyor

13 Aralık 2017 18:29

Hasan YILDIRIM- Cengiz ÇOBAN- Zeki GÜNAL- Özgür EREN- Hakan KAYA -Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) HAVA sıcaklığı 19 dereceye yaklaşan İstanbul\'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok kişi sahillere, parklara akın etti.  Sahilde yürüyen, bol bol fotoğraf çektirenler güzel havanın tadını çıkardı.

Bu arada Bebek sahilinde denize giren Ramazan Türkanoğlu, \"12 ay boyunca arkadaşlarımla denize giriyoruz. Ortalama beş kilometre yüzüyoruz. Bizde sezon kapatma diye bir şey yok. Küresel nedenlerden dolayı iklim şartları bozulmuş. Havanın böyle güneşli ve güzel olması bizim de işimize geliyor ama yağmurun, karın yağmaması toplum için kötü\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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