İstanbul’da akbil dönemi bitiyor

İstanbul’da toplu taşımada 1995’den beri kullanılan akbil, yeni yıldan itibaren kaldırılıyor. Yeni uygulamayla artık sadece İstanbulkart kullanılacak. Akbilini teslim edenlere İstanbulkart ücretsiz verilecek. İnternetten başvuru yapanların da adreslerine ücretsiz gönderilecek.

Metro, metrobüs, tramvay, deniz otobüsleri, halk otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında kolaylık sağlayan İstanbulkart’ın 15 milyon kullanıcısı var. İETT’den yapılan açıklamada, “2009’da hizmete giren İstanbulkart’ın pratik, geliştirilebilir ve kullanım alanlarının daha fazla olması nedeniyle daha çok tercih edilmesi Akbil’in tarihteki yerini almasına neden oldu. Gelişen teknoloji ile birlikte 280 bin kullanıcısı kalan Akbil artık İETT’nin nostaljileri arasında yerini aldı. Son kontör yüklemeleri 30 Kasım’da yapılacak olan Akbil 31 Aralık’tan itibaren kullanılamayacak.” denildi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yolcular, İstanbulkart yükleme bayilerinden Akbil’lerini teslim etmeleri durumunda İstanbulkart’ı ücretsiz alabilecekler. Başvuru merkezlerinden yapılacak değişimin yanı sıra bayilere gidemeyen vatandaşların internetten yapacakları başvuruyla İstanbulkart adrese ücretsiz kargo ile ulaştırılacak.

İETT İstanbulkart’ın tek bilet olarak kullanımına geçilmesinin yanı sıra farklı alanlarda kullanılması için de projeler geliştirdi. İstanbulkart’ın otoparklarda, spor salonlarında ve üniversitelerde kullanılması için entegrasyon alt yapı çalışmaları başlatıldığı belirtildi.