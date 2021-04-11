Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan Koronavirüs aşı sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 65 yaş üzerindeki vatandaşların yüzde 81'inin aşılandığını, toplam 2 milyon 814 bin aşılama yapıldığını ifade etti.

İstanbul'da toplamda 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere, 1.doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldığını belirten Vali Yerlikaya yazılı açıklamasında, "65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 81.2'ye ulaştı.15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yüzde 46.4'ü aşılandı. 60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.