İstanbul Valisi: Düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili karar yürürlüğe girdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili alınan ilave tedbirlerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı." paylaşımında bulundu. Yerlikaya merasimler uyulması gereken kuralları da yeniden paylaştı. Yerlikaya'nın paylaştığı kurallar şöyle: