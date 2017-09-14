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Spor

İstanbul Üniversitesi-Bornova Becker: 75-81

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Murat Tunç (xx), Murat Arıkanlı (xx), Salih Serkan Koçak (xx) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İbekwe (xxx) 17, Miray (x) 3, Ayşe (x) 6, Eylül (x) 4, Kardelen (x) 8, Hande (x), Neşlişah(x) 6, İlayda (xxx) 21, Van

14 Eylül 2017 21:22

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Murat Tunç (xx), Murat Arıkanlı (xx), Salih Serkan Koçak (xx)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İbekwe (xxx) 17, Miray (x) 3, Ayşe (x) 6, Eylül (x) 4, Kardelen (x) 8, Hande (x), Neşlişah(x) 6, İlayda (xxx) 21, Vanloo (x) 8, Meltem (x) 2.
BORNOVA BECKER: Snow (xxxx) 21, Asena (xxx) 11, Şaziye (xxx) 19, Sena (xx) 2, Yeliz (xx) 6, Özge (xx), Knezevic (xx) 11, Kübra (xx) 3, Emel (xx) 8.
1’NCİ PERİYOT: 19-17 (İstanbul Üniversitesi)
2’NCİ PERİYOT: 35-44 (Bornova Becker)
3’NCÜ PERİYOT: 53-60 (Bornova Becker)
ERCİYES Cup 2’inci gün ikinci karşılaşmasında ilk periyodu geride kapatan Bornova Becker, İstanbul Üniversitesi’ni 81-75’lik sonuçla mağlup etti.
Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada ilk periyot başa baş geçti. İlk çeyreği İstanbul Üniversitesi 2 sayı farkla önde kapattı (19-17). İkinci periyodun ilk dakikalarında skor üstünlüğünü ele geçiren Bornova Becker devreye 9 sayı farkla önde girdi (35-44). Üçüncü periyodun başında farkı çift haneli sayılara çıkartan İzmir takımı son periyoda 7 sayı farkla önde girdi (53 - 60). İstanbul Üniversitesi bir ara farkı üç sayıya kadar düşürdü. Son dakikalara 5 sayı farkla önde giren Bornova Becker maçı 75-81’lik skor ile kazandı.

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